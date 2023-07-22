صحة الشرقية تختتم فعالية توعوية بقصر القامة لدى الأطفال

المناطق_واس

اختتمت صحة الشرقية اليوم، فعالية للتوعية بقصر القامة لدى الأطفال تحت عنوان ” من أجلك أنت يا بطل” وذلك في مجمع العثيم مول بالدمام.

وتضمنت الفعالية التي استمرت يومين، عدة أركان للتوعوية والتثقيف منها ركن الفحص الذي يتم خلاله إجراء فحص لقياس الوزن والطول لدى الطفل، وركن الاستشارات الطبية لحساب معدل النمو لمعرفة هل الطفل بالمعدل الطبيعي أو يحتاج إلى تدخلات علاجية، وركن للتثقيف الغذائي لدى الطفل وتوعية عائلته بأهمية الغذاء الصحي والمتكامل للطفل، إضافةً لركن الترفيه للأطفال.

وأكدت صحة الشرقية حرصها على تنفيذ ودعم الفعاليات والمبادرات الصحية التي تفيد كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.