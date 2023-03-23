صحة الشرقية تفعل الأنشطة التوعوية للأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

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فعلت صحة الشرقية، بالتعاون مع تجمُّع الشرقية الصحي، الأنشطة التوعوية للأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار “صحتي تبدأ من فمي”.

وتهدف الأنشطة التي استفاد منها 2910 أشخاص إلى تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان والعناية بهما، وتفعيل الدور التوعوي للحفاظ عليهما، وأهمية الكشف المبكر عن التسوس لدى الأطفال، وتحسين العادات الصحية والتوعية عن الأمراض المزمنة وعلاقتها بصحة الفم والأسنان.

وتضمنت الفعاليات 9 أركان توعوية تتعلق بصحة الفم والأسنان، أبرزها ركن الوسائل المتعددة؛ والطريقة الصحيحة لاستخدامها، والتغذية الصحية، والأمراض المزمنة، والتدخين ومكافحته وعلاقته بأمراض الفم والأسنان، إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تقوم على فحص الزوار وتقديم الاستشارات والنصائح لهم، منها ركن خاص بداء السكري، وركن ترفيهي للأطفال؛ وعرض أفلام تثقيفية، واستبيان لقياس مدى الاستفادة من الفعالية وتوزيع المطويات والنشرات التوعوية.