صحة الشرقية تنظم ورشة لرفع كفاءة العاملين ومنع وفادة المخاطر الصحية عبر المنافذ

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نظمت الصحة في الشرقية أمس ورشة عمل تهدف إلى بناء قدرات العاملين بمراكز المراقبة الصحية بمنافذ الدخول المختلفة (الجوية، البرية، البحرية)، بالتعاون مع برنامج اللوائح الصحية بالوزارة تحت عنوان “أسس المراقبة الصحية بالمنافذ والتعامل مع الحالات المشتبهة”, وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت صحة الشرقية، أن الورشة تستهدف جميع العاملين بمراكز المراقبة الوبائية من مطارات ومواني ومنافذ برية دولية بالمملكة، والذي ينعكس على تعزيز حالات التأهب والاستجابة السريعة للأمراض المعدية ونحوها، مشيرةً أن الورش تهدف إلى رفع الكفاءة والتدريب على كيفية التعامل مع المخاطر الصحية القادمة عبر المنافذ وذلك ضمن الأسس والإجراءات الصحية الدولية المطبقة.