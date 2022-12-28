صحة الشرقية تنفّذ 2891 جولة رقابية على المستشفيات والمجمعات الطبية

المناطق_المناطق_الشرقية

نفذت صحة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للالتزام 2891 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية ومستشفيات القطاع الخاص، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام 2022م، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة.

وشملت الجولات 529 مستشفى حكوميًا، و328 مركزًا صحيًا، و664 مستشفى خاصًا، و1370 زيارة للمجمعات الطبية.

وأكدت صحة الشرقية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية لما لها من دور هام في المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.