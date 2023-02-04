صحة الشمالية تطلق عربة العيادات المتنقلة إلى قرى وهجر المنطقة

المناطق_ الحدود الشمالية

طلقت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عربة العيادات المتنقلة إلى قرى وهجر المنطقة، وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية علوان بن صالح الشمراني، أن الهدف من هذه العيادات هو توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبدأ أولى رحلات عربة العيادات المتنقلة غدًا الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، ووتتوجه إلى عدد من الهجر وقرى المنطقة، ومنها هجرة الحدقة وهجرة أعيوج لينة وهجرة الطويرق وابن عجل وابن سوقي وزبالا والمصندق.

وتحتوي هذه العيادات المتنقلة على عدد من الخدمات الصحية، من صيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان.