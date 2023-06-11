صحة القنفذة و”كفى” يدشنان اليوم فعالية اليوم العالمي للامتناع عن التبغ

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بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور إبراهيم الزيلعي ومدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي ومدير برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة الأستاذ أحمد الغانمي , جرى تدشين فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2023 تحت شعار (لنزرع الغذاء، وليس التبغ ), والتي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ممثلة في مستشفى القنفذة العام وبرنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة. واشتملت الفعالية على معرض توعوي وعيادة للإقلاع عن التدخين وأجهزة طبية حديثة وأعضاء بشرية لآثار التدخين على الإنسان وهدايا للزوار بمقر المستشفى.

من جهته ذكر مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي أن مثل هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة لها من شأنها أن تدفع المئات من الشباب من كلا الجنسين إلى الاقلاع عن تعاطي هذه السموم , خاصة حين تدعم بمشاهد واحصائيات تظهر الأثر الحقيقي لهذه الآفات وخطرها على الجسم.

وشكر الحليسي مدير الشؤون الصحية لترحيبه ببرامج كفى و لمؤسسة صالح ثويني الثنيان على دعمها ورعايتها للبرنامج.