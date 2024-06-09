صحة المدينة تدشن خدمة الربوت الذكي بالمنطقة المركزيه بجوار المسجد النبوي

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دشن فرع وزارة الصحة بمنطقة المدينه اليوم، خدمة الروبوت الذكي بالمنطقة المركزيه بجوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الفرع أن الخدمه تهدف إلى عرض وبث رسائل توعوية وتثقيفية وإرشادات صحية لسلامة الحاج وتوعيته بأكثر من 96 لغة من لغات العالم.

من جهة أخرى، تواصل الفرق التطوعية والتوعوية لفرع صحة المدينة أعمالها الميدانية بـ 220 متطوع ومتطوعة، وأكثر من 12 فرقة تعمل بالميدان على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية في موسم الحج بالمسجد النبوي والطرق المؤدية إليه، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين، ومسجد قباء، والخندف، وسيد الشهداء، وميقات ذي الحليفة.