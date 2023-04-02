صحة جازان تدشن مبادرة “امشِ 30” لتعزيز الصحة العامة

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دشّنت الصحة بجازان ممثلة في مستشفى أبوعريش العام أمس، فعالية اليوم الوطني للمشي، تحت شعار “امشِ 30″، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك في الممشى الشرقي بمحافظة أبوعريش.

وتضمنت المبادره عدداً من الأركان منها “دواؤك في رمضان”, و”الرياضة في رمضان”، للتعريف بالطرق الصحية للمشي، والأوقات المناسبة، وكيفية التعامل مع الإصابات، والتغذية الصحية وبرامج الحمية، بالإضافة إلى أركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وذلك في إطار الأنشطة التوعوية، التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة”.

وتأتي هذه المبادرة التي تضم “الفرق الطبية المتخصصة”، تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار “امشِ 30″، وتستهدف جميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.