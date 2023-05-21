صحة حائل تحتفي باليوم العالمي لطب الأسرة

المناطق_عارف السويدي

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري أمس، الركن التوعوي الخاص بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لطبيب الأسرة، وذلك بالتعاون مع مستشفى سلامات الطبي، وأمانة المنطقة في منتزه وممشى الفجر، والذي يهدف لتعزيز الصحة العامة، وتثقيف المجتمع عن أهمية دور طبيب الأسرة، بمشاركة وحضور عدد من أطباء الأسرة والمهتمين.

وقال مدير صحة حائل؛ نحتفي اليوم باليوم العالمي لطب الأسرة والذي يعتبر أحد أهم تخصصات الطب التي تُعنى بالصحة البدنية، والنفسية، والاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، كما يعد هذا التخصص أحد أركان برنامج التحول الصحي‬⁩ الأساسية، وتقدم من خلاله الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية؛ لمنع حدوث الأمراض، واكتشافها والسيطرة عليها بشكل مبكر، مثمنين جهود الزملاء والزميلات اطباء الأسرة في ⁧‫تعزيز الصحة‬⁩ ودعم نمط الحياة الصحي‬⁩.

وقالت المشرفة على ركن طب الأسرة الدكتورة سامية المحمادي استشارية طب الأسرة وأخصائية طب نمط الحياة؛ عملنا على أن يكون ⁧‫اليوم العالمي لطبيب الأسرة‬⁩ يوم استثنائي وتثقيفي عن دور طبيب الأسرة والخدمات الصحية التي يقدمها، لذا كانت الفعالية بالتعاون مع عدة جهات لإيصال صوت طب الأسرة الذي هو ⁧‫قلب التحول الصحي‬⁩ لكافة افراد المجتمع . وأضافت المحمادي: ولأن نموذج الرعاية الجديد إحدى أولى خطوات هذا التحول والذي يبدأ من الرعاية الصحية الأولية لذا جاءت أهمية تفعيل هذا اليوم للتوعية عن دور طبيب الأسرة في رعاية المجتمع بكامل جوانبه الجسدية والنفسية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي لطبيب الأسرة، حيث خصصت منظمة الصحة العالمية يوماً عالمياً للاحتفال بطبيب الأسرة في اليوم التاسع عشر من شهر مايو من كل عام ابتداءً من عام 2013 م ، ويأتي ذلك لأهمية هذا التخصص ودوره الكبير في خدمة المجتمع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية.