صحة حائل تستقبل 2852 بلاغ خلال عام 2022

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بلغ عدد البلاغات التي تلقتها إدارة تجربة المستفيد بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل خلال عام 2022م (2852) بلاغ عبر مركز الاتصال 937 في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والهيئه الطبية والإدارات التابعة للمديرية.

وتضمنت بلاغات من المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم تصنيف البلاغ وتحليله والتواصل مع مقدم البلاغ، وإحالة البلاغ إلكترونياً للجهة المعنية للإفادة وتقديم الخدمة اللازمة، إضافة إلى إفادة مركز الاتصال التفاعلي بالوزارة عن ما تم حيال البلاغ ومعالجته لرفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الجودة اللازمة في الخدمة .

يذكر أن إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل تعمل على توفير نظام فعال للتواصل مع المرضى لرصد الملحوظات والمقترحات ومعالجة الشكاوى، وتحقيق التكامل في الرعاية الصحية المقدمة لتكون ذات قيمة للمريض وأسرته، وقياس تجربة المريض وإشراكه في تصميم الخدمات، وتمكين المرضى من خلال تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.