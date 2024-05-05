‏صحة حائل تنظم مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة في ‏نسخته الثالثة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤتمر “حائل الدولي لطب نمط الحياة” في نسخته الثالثة تحت شعار “ابتكر لصحتك”، الأحد 12 مايو 2024، ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك بمركز الروشن للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، أن المؤتمر ‏يشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في طب نمط الحياة من ‏دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل والعديد من الدول ‏العربية، ومن المملكة العربية السعودية، بدعم من معالي وزير الصحة.

وأضاف المسيعيد أن المؤتمر في نسخته لهذا العام ينظم هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد لطب نمط الحياة، ومعرضاً للابتكار الصحي يعرض به أحدث ما توصل له العلم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال نمط الحياة الصحي، ومبادرات رياضية متنوعة، ومبادرة “إجزم”، ومنافسات الطهي الصحي، ومعرض التذوق الصحي، وفعاليات المسرح التثقيفي، وجلسات حوارية موجّهة للمجتمع المحلي، إضافة للبرنامج العلمي والذي يستمر لمدة 5 أيام.