صحة حائل تنفذ 10 جولات لمتابعة تطبيق برامج الإصحاح البيئي

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نفذت صحة حائل ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة خلا هذا الأسبوع 10 جولات إشرافية ميدانية شملت منشآت صحية خارج وداخل مدينة حائل، وذلك لمتابعة تطبيق برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية وعيادات الموظفين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والمنشٱت الصحية الخاصة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت مركز الرعاية الأولية في الحفير، ومركز الرعاية الأولية في جبة، ومركز الرعاية الأولية في الروضة، ومركز الرعاية الأولية في الحامرية، إضافة إلى مركز الرعاية الأولية في العش، والمختبر الإقليمي، ومختبر السموم، وبنك الدم المركزي، وكذلك مركز الغسيل الكلوي (ديلفرام) بحي المصيف، ومستشفى أجا للرعاية المديدة.

وبينت أن هذه الجولات تأتي للتأكد على مدى تطبيق برامج الإصحاح البيئي في المنشآت الصحية ومعايير جودتها من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.