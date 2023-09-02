صحة حائل تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق برامج صحة البيئة

المناطق_واس

تواصل الصحة في حائل جولاتها الإشرافية الميدانية على برامج صحة البيئة والنفايات الطبية في مركز الرعاية الأولية بحي أجا ، ومركز الرعاية الأولية بحي صبابة، ومركز الرعاية الأولية بحي شمال المطار، وذلك بهدف رفع مستوى جودة البيئة التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية.

وبيّنت أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة من خلال التوعية والتثقيف البيئي ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية وجودة الهواء وسلامة مياه الغسيل الكلوي والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًا ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، إضافة إلى تطبيق برنامج مكافحة الحشرات والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.

يذكر أن تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.