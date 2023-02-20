صحة حائل تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق برامج صحة البيئة

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تواصل الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة بفريق إدارة صحة البيئة والصحة المهنية، الجولة الإشرافية الميدانية على برامج صحة البيئة في مستشفى شراف، بهدف رفع مستوى جودة البيئة التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية، ومتابعة مدى تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآه الصحية.

وبيّنت أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.

يذكر أن تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يعتمد على الجودة، من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.