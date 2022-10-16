صحة حائل تُنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان الإبل في نسخته الجديدة

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أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل استعدادتها للمشاركة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في نسخته الجديدة بمنطقة حائل، الذي ينطلق غداً بالتعاون مع إمارة المنطقة، ويستمر تسعة أيام في مدينة تربة حائل، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة للهيئة التي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل تشارك عبر مختلف القطاعات الصحية، بتجهيز الموقع عبر الفرق الوقائية للحماية من نواقل الأمراض لمهرجان صحي وآمن، وتجهيز عيادات وفرق إسعافية، وعربة للتبرع بالدم، وأركان توعوية تضم طواقم طبية وفنية، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار طيلة فترة المهرجان.