صحة حفر الباطن تستقبل فريق الاستشارات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة

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استقبلت صحة حفر الباطن فريق الاستشارات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة وجرى خلال اللقاء اجتماع مع فريق الاستشارات الطبية والصحة العامة في حفر الباطن حيث تم بحث التحديات وكيفية التغلب عليها واستعراض خطة التحسين المقدمة في المنطقة.

حيث تم زيارة عيادة الاستشارات الطبية في مبنى مديرية الشؤون الصحية ، ومركز صحي النزهة النموذجي والعيادات الافتراضية في مستشفى الملك خالد العام.

وكرم الفريق مدير الاستشارات الطبية والمشاركين في خدمة الاستشارات العامة نظيرًا لجهودهم المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خلال عام 2020 وتميزهم في الاداء.