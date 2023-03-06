صحة حفر الباطن تشارك في فعالية اليوم العالمي للسمنة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة وهايكنج حفر الباطن

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شاركت صحة حفر الباطن ” في فعالية اليوم العالمي للسمنة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة ، وهايكنج حفر الباطن ، وأقيمت الفعالية في مقر وزارة الرياضة بحفر الباطن تحت شعار ” تغيير وجهات النظر: فلنتحدث عن السمنة” بهدف رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأسباب ومخاطر السمنة، وطرق الوقاية منها وأهمية اتباع نمط حياة صحي، وتشجيع الزوار على الكشف المبكر عن السمنة؛ لخفض نسبة انتشارها وتسليط الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة السمنة، والوعي بأهمية الكشف المبكر عن طريق معرفة ومتابعة أهم المؤشرات الحيوية مثل قياس معدل السكر وقياس معدل ضغط الدم وكتلة الجسم ، ومحيط الخصر.

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية بهدف نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.