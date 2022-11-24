صحة عسير تكرم ١٣منشأة حصلت على اعتماد سباهي و الحاصلين على جائزة أثر

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كرّم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، عدداً من المنشآت الصحية؛ نظير حصولها على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” بعد استكمال معايير الاعتماد.

وشَمِل التكريم ( 4) مستشفيات حصلت على الاعتماد حيث حصل مستشفى أحد رفيدة ومستشفى تنومة العام على الاعتماد ، فيما حصل مستشفى رجال ألمع ومستشفى محايل على الاعتماد المشروط .

كما حصلت ( 9) مراكز صحية على الإعتماد وهي، مركز صحي بيحان ،مركز صحي بهوان ، مركز صحي المنسك ، ومركز صحي الشلفاء، مركز صحي بني شدان ، مركز صحي الرونه ، مركز صحي آل حلامي ، مركز صحي الضرس ، مركز صحي الحي الجديد .

إلى ذلك كرّم سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، عدداً من أبطال صحة عسير الفائزين عبر مبادرة ” أثر ” تقديراً لحصولهم على أعلى إشادات إيجابية من المستفيدين ومن زملائهم في العمل ، نظير جهودهم المميزة التي كان لها الأثر الملموس في تحسن تجربة المريض.

وقد أثنى العسيري في مستهل التكريم على جهود القائمين على المنشآت الحاصلة على اعتماد ” سباهي ” مما أثمر في حصولهم على الاعتماد، مؤكداً على استمرار الحرص على التطوير والمحافظة على معايير الجودة لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين ، كما هنأ الفائزين والفائزات بجائزة ” أثر ” .