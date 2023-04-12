صحة عسير تنفذ مبادرة “لصحتك في رمضان” والتي تستهدف توعية نحو 20 ألف مستفيد

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نفذت صحة عسير عبر فريق إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمقر المركز الإعلامي مبادرة “لصحتك في رمضان” عبر مسار وعي لمبادرة أجاويد.

وذلك من خلال مشروع يقدمه يوميا نخبة من أطباء وطبيبات الأسرة وأطباء متخصصين في مجالات طبية مختلفة وذلك للحديث عن أهم الجوانب الصحية والتوعوية، وتأتي المبادرة بهدف تغطية مواضيع يحتاج إليها الصائم تسهم في رفع جودة الحياة في شهر رمضان.

كما أنها تستهدف توعية نحو 20 ألف مستفيد ، عن طريق نشر وبث حلقاتها في منصات صحة عسير الرسمية و بوسائل منصات وشبكات التواصل الاجتماعي ، وتضاف هذا المبادرة إلى سلسلة المبادرات التي نفذتها صحة عسير ضمن مبادرة أجاويد.