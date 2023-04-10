صحة عسير توقع اتفاقيتي شراكة لإنشاء وتطوير مركزين للكلى بمستشفى بلّحمر والمجاردة

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وقعت صحة عسير اتفاقيتي شراكة مجتمعية ضمن مبادرة أجاويد ، الأولى مع رجل الأعمال الدكتور سعيد آل ضعين الأحمري ؛ وذلك لإنشاء مركز للكلى بمستشفى بلّحمر العام والأخرى مع رجل الأعمال جابر فتحي عبدالله الشهري لتطوير قسم الكلى بمستشفى المجاردة العام.

و تأتي هذه الاتفاقيات تعزيزاً لمساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين بجودة عالية، تتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد نصت الاتفاقيتين على أن تكون الأعمال الإنشائية مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات السعودية المعتمدة ، على أن يقوم مدراء المستشفيات في كلاً من بلّحمر والمجاردة بمتابعة المشروع والرفع بالمستجدات إلى الإدارات المعنية بالمشروع في المديرية.

شهد التوقيع سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وذلك بمكتب سعادته، مع المتبرعين بحضور مدراء المستشفيات المعنية ، ومدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح علي الأحمري.