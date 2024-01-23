صحة غزة: إسرائيل تعزل مستشفى ناصر في خان يونس

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وسط صعوبة في نقل الحالات الخطيرة منها بسبب القصف المتواصل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب: “الاحتلال الاسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأشار إلى أن “الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له، نتيجة القصف المتواصل”.

ومنذ الإثنين، يشن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية بمدينة خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها.