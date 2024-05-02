صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و596 شهيدا

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، لليوم الـ209 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و51 إصابة وفقا لـ الشروق”.

ونوهت أن عددا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفًا و596 شهيدًا، و77 ألفًا و816 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد 6 مواطنين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.