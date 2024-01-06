“صحة غزة”: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و722 شهيدا

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، بعد أن ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 122 شهيدا و256 مصابا.

بدوره قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، في بيان اليوم السبت إن جيش وجنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل منذ بدأ جيش الاحتلال عدوانه على القطاع.

وأضاف المكتب، أن هناك 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على القطاع منهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.

وأشار البيان، إلى أن الاحتلال ارتكب منذ بدء العدوان 1903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وأخرج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة.