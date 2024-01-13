“صحة غزة”: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 135 شهيدا خلال 24 ساعة

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ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و 317 جريحا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع ظهر اليوم.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ99 على التوالي، مع استمرار قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى منذ الصباح.