“صحة غزة”: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 83 شهيدًا

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ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ “طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

ودوت في وقت سابق صباح اليوم انفجارات في عسقلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، نتيجة لإطلاق صواريخ من فصائل المقاومة في القطاع على إسرائيل.