صحة غزة تعلن ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفا و819 شهيدا

المناطق_وكالات

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ165 على قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر، راح ضحيتها 93 شهيدا و142 جريحا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفًا و819 شهيدًا و73 ألفًا و934 جريحًا.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، ومنزلاً قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار إلى أن 14 مواطنا استشهدوا جراء غارات جوية استهدفت منازل وشقق سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخزنا للمساعدات في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين اثنين من العاملين فيها.

وفي السياق ذاته، يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح مراسل «وفا» أن قوات الاحتلال تواصل منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال لانتشال الشهداء والمصابين.