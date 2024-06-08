“صحة غزة”: 70 شهيدًا و150 مُصابًا جراء 5 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال آخر 24 ساعة

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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر في القطاع خلال آخر 24 ساعة، راح ضحيتها 70 شهيدًا و150 مُصابًا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تحديث اليوم، يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و801 شهيد، و83 ألفا و680 مُصابًا.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ترتكب في هذه الأثناء مجازر في المُحافظة الوسطى، وقد وصل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والاصابات.. ولفتت إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.