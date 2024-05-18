صحة غزة: 83 شهيدا فلسطينيا و105 مصابين خلال آخر 24 ساعة

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ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة،اليوم “السبت”،أن الإحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية،أسفرت عن مصرعوإصابة العشرات وصل منهم 83 شهيدًا و105 مُصابين إلى المستشفيات.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى ارتفاع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ،ولليوم الـ 225 على التوالي إلى 35386 شهيدًا و79366 مُصابًا،علما بأنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 15 شخصا وأصيب 30 آخرون على الأقل جراء استهداف الاحتلال نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيم جباليا شمال القطاع،وذكر الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن هناك دمارا هائلا في جباليا،حيث تم تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل.