صحة مكة تطلق عدداً من المبادرات في مجال الصحة العامة

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أطلقت صحة مكة المكرمة ممثلة في فريق ” براء أبدان التطوعي ” أحد الفرق المعتمدة بصحة مكة المكرمة أمس، عدداً من المبادرات في مجال التطوع الصحي، بالعاصمة المقدسة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن صحة مكة المكرمة تحرص على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية والمبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ سعيًا منها لنشر وتعزيز الوعي و التثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع.

من جهة أخرى احتفل الفريق بختام أعماله التطوعية للعام 2022م، حيث حقق الفريق ” 9616 ” ساعة عمل تطوعية، وأقام 9 مبادرات، استفاد منها ” 3350 ” شخصاً من خلال البرامج التي قدمها الفريق لأهالي مكة المكرمة من ذوي الهمم.