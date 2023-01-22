صحيفة ألمانية: توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين بسبب الأزمة الأوكرانية

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أثار ربط المستشار الألماني، أولاف شولتس، إمداد ألمانيا لأوكرانيا بدبابات 2-Leopard، بإمدادها بدبابات “أبرامز” الأمريكية أولا، استياء الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية في مقال نشرته، أن رفض برلين إمداد كييف بدبابات “ليوبارد – 2” أثار استياء واشنطن، مشيرة إلى أن نقاشا حادا دار بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والوزير الألماني للمهمات الخاصة، وولفجانجتوم شميدت، بحسب موقع “روسيا اليوم “.

وأشار المقال، إلى أن الولايات المتحدة منزعجة من الشرط الذي وضعه المستشار الألماني، أولاف شولتس، وربطه إمداد ألمانيا لأوكرانيا بدبابات “ليوبارد -2″، بإمدادها بدبابات “أبرامز” الأمريكية.

يذكر أن قضية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، شكلت نقطة خلاف بين وزراء دفاع دول حلف الناتو، خلال اجتماعهم في قاعدة “رامشتاين” الأمريكية في ألمانيا.

ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، بأن تواصل برلين النظر في مسألة إمداد كييف بدبابات 2-Leopard.