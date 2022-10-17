صحيفة المناطق ترصد انتشار أساليب الإحتيال بمواقع التواصل

المناطق_خاص

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي الكثر من ممارسوا الإحتيال المالي وتتصدر جرائم الإحتيال قائمة الجرائم على مستوى العالم حيث يقع ضحيتها عدد كبير من الأشخاص.

ورصدت “صحيفة المناطق” العديد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التي هدفها الإحتيال على الأشخاص بخدمات وهمية مقابل الحصول على المال.

وتشمل هذه الأساليب، انتحال اسقاط المخالفات المرورية وإلغاء بلاغ الهروب وإصدار رخصة القيادة دون حضور، وتجديد إقامة، وإصدار قروض ، وتصفير ضريبة و……و…..و….. والكثير من الخدمات التي تعتبر وهمية واحتيالة وغير نظامية ويعاقب عليها القانون.

الجدير بالذكر أن فشل الكثير من عمليات الإحتيال يأتي بفضل الله ثم بإنتشار الوعي واتباع الحذر والإبتعاد عن الروابط الوهمية وعدم التعامل مع الجهات الغير رسمية ورفض العروض والخدمات من أشخاص غير معروفين خصوصاً من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.