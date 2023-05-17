صحيفة: ليفربول رفض ضم هالاند مقابل 7 ملايين إسترليني

المناطق_متابعات قالت صحيفة فوتبول 365 البريطانية، إن نادي ليفربول أهدر فرصة لا تعوض بالتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مقابل 7.25 ملايين جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة: “الريدز” كانت لديه فرصة لضم هداف الدوري الإنجليزي قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند في 2020 قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي”.

وأشارت إلى أن إدارة ليفربول اختارت التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو بدلاً من ضم هالاند ليصبح أسوأ قرار يتخذه النادي، وهو الأن يشعر بقيمة الخطأ الفادح الذي ارتكبه، بعدما قدم الدولي النرويجاً موسماً خرافياً مع مانشستر سيتي”.