صحيفة: ليفربول رفض ضم هالاند مقابل 7 ملايين إسترليني

وذكرت الصحيفة: “الريدز” كانت لديه فرصة لضم هداف الدوري الإنجليزي قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند في 2020 قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي”.

وأشارت إلى أن إدارة ليفربول اختارت التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو بدلاً من ضم هالاند ليصبح أسوأ قرار يتخذه النادي، وهو الأن يشعر بقيمة الخطأ الفادح الذي ارتكبه، بعدما قدم الدولي النرويجاً موسماً خرافياً مع مانشستر سيتي”.

'While the decision-makers at Anfield have made some great decisions in recent years, signing Minamino over Haaland has to be the worst yet…' #LFC https://t.co/OWzrVAcjFs

— Football365 (@F365) May 16, 2023