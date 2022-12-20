صدمة جديدة لرونالدو تقربه من النصر.. ماذا حدث؟

حذر أرسنال من إتمام “كارثة” انتقال مجاني لكريستيانو رونالدو، وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد مزق عقده مع مانشستر يونايتد، حيث اتهم رونالدو مان يونايتد بالخيانة، بينما أعلن أيضًا أنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج.

يود بيرس أن يرى صديقه ينضم إلى الفريق الذي يدعمه، ويتصدر جدول الدوري الإنجـــليزي الممتاز أرسنال في صفقة انتقال مجانية، على الرغم من كأس العالم الكـارثي الذي شهده منافسه منذ فترة طويلة.

تحذير لعدم ضم البرتغالي

ومع ذلك، يتبنى مدافع أرسنال السابق نايجل وينتربيرن وجهة نظر معاكسة لـ “بيرس”، ويقول وينتربيرن إن رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات سيكون “كارثة كامــــلة” من انتقال مجاني.

في حديثه إلى مترو، قال وينتربيرن: “إنه لا مني وهناك سبب بسيط واحد فقط؛ سيكون هناك فجوة قصيرة المدى يجب سدها، قد يقول الكثير من الناس أن هذا رائع، فلنفعل ذلك، لن أكون قادرًا على المجادلة في ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أن الطريقة التي يبدأ بها آرسنال المباريات، يضغطون بقوة، ويمتلئون بالطاقة، ورونالدو لاعب لا يصدق، لكنني لا أعتقد أن لديه الأرجل أن تكون قادرًا على فعل ذلك بعد الآن، وأنا متأكد من أنه لا يفعل ذلك”.

وأكمل: “أعتقد أنه سيتعين على آرسنال تغيير أسلوب لعبه لإشراكه، وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون كارثة كاملة”، وعاد رونالدو إلى أوروبا بعد مشاكله في كأس العالم، فيما لم يسجل النجم البرتغالي سوى هدف واحد في البطولة الشتوية.

البرتغالي يقترب من النصر

وجاءت في مباراة المجموعة الأولى التي فازت فيها على غانا ثم تم استبعاده من الأدوار الإقصائية وحل محله جونكالو راموس البالغ من العمر 21 عامًا، ولكن البرتغال تعثرت في ربع النهائي بعد هزيمة مفاجئة 1-0 أمام الأسود “المغرب”.

وتم إقالة مدرب منتخب البرتغال الأسطوري فرناندو سانتوس الذي فاز بكأس الأمم الأوروبية 2016 – نتيجة بطولة كأس العالم، وتدرب رونالدو في مجمع تدريب نادي ريال مدريد السابق ولكن بشكل منفصل عن كارلو أنشيلوتي وفريقه.

إنه يجتذب اهتمامًا كبيرًا من الشرق الأوسط، حيث زعمت ماركا أن رونالدو قد وافق على صفقة لمدة عامين من شأنها أن تجعله يكسب مبلغًا مذهلاً قدره 173 مليون جنيه إسترليني ســـــنويًا في فريق النصر السعودي.

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