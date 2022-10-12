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صدمة جديدة لنجم النصر تحرمه من المشاركة في كأس العالم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 3:15 مساءً

علق الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، على استبعاد مدرب المنتخب رينارد للاعب النصر عبدالرحمن غريب من قائمة المنتخب في كأس العالم.

وقال الرشيد عبر حسابه بتويتر: “‏رينارد يستبعد عبدالرحمن غريب من قائمة المنتخب السعودي في المعسكر “الأخير” ضمن استعدادات المنتخب لـ كأس العالم 2022 .. للأسف الموهوب غريب اختار الانتقال من أجل تمثيل المنتخب وحتّى الآن يتم استبعاده من معسكرين”.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 3:15 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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