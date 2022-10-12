صدمة جديدة لنجم النصر تحرمه من المشاركة في كأس العالم

علق الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، على استبعاد مدرب المنتخب رينارد للاعب النصر عبدالرحمن غريب من قائمة المنتخب في كأس العالم.

وقال الرشيد عبر حسابه بتويتر: “‏رينارد يستبعد عبدالرحمن غريب من قائمة المنتخب السعودي في المعسكر “الأخير” ضمن استعدادات المنتخب لـ كأس العالم 2022 .. للأسف الموهوب غريب اختار الانتقال من أجل تمثيل المنتخب وحتّى الآن يتم استبعاده من معسكرين”.