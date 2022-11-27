صدمة قوية تضرب المكسيك قبل مواجهة السعودية بالمونديال

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية، اليوم الأحد، أن قائد المنتخب المكسيكي أندريس جواردادو قد تأكد غيابه عن مباراة السعودية بكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب السعودي مع المكسيك على استاد لوسيل الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت العاصــــــمة المصرية “القاهرة”.

وتأتي مباراة المنتخب السعودي الأول كلرة القدم ضد نظيره المكسيكي ضمن منافسات الجـــولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، حيث يبحث الأخضر عن الفوز والتأهل لدور الـ16.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن بولندا المتصدر، فيما يأتي الأرجنتين في المركز الثاني بنفس النقاط، ويتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

ووفقًا لـ “تقارير إعلامية”، تأكد غياب قائد منتخب المكسيك أندريس جواردادو عن المباراة ضد الأخضر بعد إصابته في الجولة الثانية ضد الأرجنتين، حيث بدأ المنتخب المكسيكي الاستعداد للمعسكر التدريبي كما تفيد الأنباء أن اللاعب سيستغرق “10” أيام للعودة.

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