صدمة لجماهير الاتحاد.. إصابة نجم الفريق بالصليبي قبل مواجهة الشباب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نادي الشباب في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي مقرر لها مساءء غد الخميس.

وكشفت العديد من التقارير الإعلامية، عن تعرض أحد لاعبي الاتحاد ونجوم الفريق للإصابة بالصليبي لينتهى موسمه مع الفريق ولن يستطيع المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن اللاعب هارون كمارا تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة وذلك على هامش التدريبات التحضيرية للفريق الاتحاد لمواجهة الشباب بالكلاسيكو المرتقب،في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية غد الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأشارت التقارير الصحفية أن الجهاز الطبي للاتحاد سيجري مزيد من الفحوصات الطبية على الركبة للاعب لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب التي سيخضع لها اللاعب.

جدير بالذكر، أن إدارة الاتحاد تعاقدت مع هارون كمارا، البالغ من العمر 24 عاما، في موسم الانتقالات الصيفية 2019 قادما من القادسية بمقابل 22 مليون ريال، و3 مليون مقدم تعاقد حصل اللاعب عليها، بالإضافة غلى راتب شهري بقيمة 150 ريال.

النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال