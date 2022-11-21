صدمة للأخضر.. منتخب الأرجنتين لم يخسر مباراته الافتتاحية بكأس العالم منذ 1990

سيبدأ منتخب الأرجنتين رحلته غدا في مونديال قطر 2022، وسيكون ظهوره الثامن عشر في نهائيات كأس العالم، يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المنتخب السعودي في افتتاح مشواره بمونديال الدوحة.

تاريخ نتائج المباريات الافتتاحية لمنتخب الأرجنين بكأس العالم

ويستعرض موقع “المناطق” في السطور التالية أرقام منتخب الأرجنتين في أولى لقاءته خلال الـ17 مشاركة سابقة لراقصي التانجو في نهائيات كأس العالم.

وتشير إحصائيات المنتخب الأرجنتيني خلال ظهور الأول خلال الـ17 مشاركة ببطولة كأس العالم، تفوق الأرجنتين في تحقيق الفوز على منافسيها خلال البطولة .

إحصائيات نتائج مباريات المنتخب الأرجنتيني

وحصدت الأرجنتين خلال 17 مشاركة سابقة بكأس العالم، حيث حققت 11 فوزًا وخمس هزائم وتعادل واحد في كأس العالم الأخير في روسيا 2018 بقيادة المدرب خورخي سامباولي، وتعادلت 1-1 مع أيسلندا.

وجاءت نتائج المنتخب الأرجنتيني في الـ17 مشاركة كأس العالم الافتتاحية كالتالي:

كأس العالم في أوروجواي 1930: الأرجنتين 1 – فرنسا 0

كأس العالم إيطاليا 1934: الأرجنتين 2 – السويد 3

كأس العالم السويد 1958: الأرجنتين 1 – ألمانيا الاتحادية 3

كأس العالم في تشيلي 1962: الأرجنتين 1 – بلغاريا 0

كأس العالم انجلترا 1966: الأرجنتين 2 – اسبانيا 1

كأس العالم ألمانيا 1974: الأرجنتين 2 – بولندا 3

كأس العالم بالأرجنتين 1978: الأرجنتين 2 – المجر 1

كأس العالم أسبانيا 1982: الأرجنتين 0 – بلجيكا 1

كأس العالم المكسيك 1986: الأرجنتين 3 – جمهورية كوريا 1

كأس العالم بإيطاليا 1990: الأرجنتين 0 – الكاميرون 1

كأس العالم للولايات المتحدة 1994: الأرجنتين 4 – اليونان 0

كأس العالم فرنسا 1998: الأرجنتين 1 – اليابان 0

كأس العالم بين كوريا واليابان 2002: الأرجنتين 1 – نيجيريا 0

كأس العالم ألمانيا 2006: الأرجنتين 2 – كوت ديفوار 1

كأس العالم جنوب أفريقيا 2010: الأرجنتين 1 – نيجيريا 0

كأس العالم البرازيل 2014: الأرجنتين 2 – البوسنة والهرسك 1

كأس العالم روسيا 2018: الأرجنتين 1 – أيسلندا 1