صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء

المناطق_الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :

علي بن عبدالله بن طالع آل جميل الشهري، علي بن محمد بن عبدالرحمن الصفار، علي بن محمد بن علي المسردي القحطاني، علي هزاع بن ناصرين هزاع السعدي البيشي، عماد بن حسن بن عبدالله العمري الزهراني، عماد بن علي بن عبدالله العالي الزبيدي، عمار أسعد ابن عبدالوهاب الرشيدان، عمر بن ابراهيم بن أحمد الفهمي الزهراني، عمر بن محسن بن عشاي العبدي السلمي، عوض بن حسن بن احمد آل عامر الحربي، عوض بن فلاح بن مهدي آل علي، عباد بن حماد بن سعد الطقطقي الحويطي، عيد بن زايد بن عيد الاسلمي الشمري، عيد بن مسفر بن علي ال عبدالله عون الصيعري، عيسى بن علي بن عامر الفايد العماري، غيث بن صالح بن سعود الدريويش، فادي بن عبدالله بن بكر تونسي، فاضل بن حسن بن علي ال ارقيه، فايز بن رافع بن عبدالله ال حمدان العمري، فہد بن حسن بن ابراهيم شعبي، فہد بن حسن بن علي محمد، فہد بن راشد بن مناور الصبيح الشمري، فہد بن سالم بن ناصر الطويهر، فهد بن سعود بن علي بن عريج، فهد بن سعيد بن حوام الذيبان، فهد بن فايض بن مطلق الحليمي الشراري، فهد بن فهاد بن عايد الويبري الشمري، فهد بن مساعد بن مسفر ال سعد القحطاني، فهيد بن حسن بن فهيد آل فهاد، فواز بن جازي بن شوحان الدريعي الرويلي، فيصل بن سعد بن سعيد الربيعي القحطاني، فيصل بن سليمان بن حامد الأحمدي، فيصل بن طلال بن يحيى الدربي، فيصل بن عبدالعزيز بن خلف البايح، فيصل بن عمودي بن محمد احمد، فيصل بن محمد بن مرشود المالكي، قاسم بن هادي بن ابراهيم خرمي، كبير محمد بازا علي (مقيم)، ماجد ابراهيم محمد الشديبي، ماجد بن سلطان بن ثامر الهليمه السبيعي، ماجد بن عبدالله بن حسين آل مسعود الوادعي، ماجد بن عيسى بن محمد ابو طويل، ماجد بن هديبان العضيله المطيري، مازن بن علي بن شايع الصالحي السبيعي، مبارك بن صادر بن مبارك آل محمد بن ليث الصيعري، مبارك بن علي بن سليم الشمسان العميري، مجاهد بن منصور ابن سعيد القحطاني، محب بن صالح بن محب آل محمد الشيخي، محسن بن منصور بن محمد الرجبان الوتيله الدوسري، محمد بن ابراهيم بن محمد حلوي، محمد بن ابراهيم بن يحيى عطيف، محمد بن جابر بن علي مشائن القحطاني، محمد بن حباب بن سعد الخياري الرشيدي، محمد بن حمد بن عبدالله الشبرمي، محمد بن خليل بن محمد العميشي، محمد بن دهيران بن سالم العضيله المطيري، محمد بن رافع ابن محمد آل الشيخ العمري، محمد بن رغبان بن عبدالرحمن الاسلمي الشمري، محمد بن سعيد بن معيض آل سريع، محمد بن سعيد بن فنيس مسعر الشهراني، محمد بن سلمان بن مشعوف القحطاني، محمد بن سلمان بن موسي معشي، محمد بن سليمان بن عناية الله الرفاعي الجهني، محمد بن ظافر بن محمد ال مشاري الشهري، محمد بن عبدالعزيز بن سلمان الجبيلي، محمد بن عبدالله بن سعيد العمري الزهراني، محمد بن علي بن احمد آل رشود القحطاني، محمد بن علي بن عبدالله التركي، محمد بن علي بن محمد التهامي عسيري، محمد بن عليان بن عويض الموسى الحويطي، محمد بن عويض بن شليان السلمي، محمد بن غصاب بن هادي حراوش الدوسري، محمد بن فهد بن عفاس النفيعي العتيبي، محمد بن لافي بن سالم اللافي الغامدي، محمد بن مبارك بن علوش المساعره الدوسري، محمد بن مسفر ابن حسين القحطاني، محمود بن عبدالمنعم بن خليفه صلبوخ الدوسري، مرضي بن عايد بن مرضي الاسلمي الشمري، مزعل بن عبدالله بن عويجان الرشود النومسي، مسعد بن خلف بن معاود الشلاحي المطيري، مشاري بن عبدالله بن محمد آل مسيفره الهاجري، مشاري بن علي بن حمود العوفي الحربي، مشاري بن محمد بن صالح الحناكي، مشعل بن احمد بن حسين الرواجحه الناشري، مشعل بن سليمان بن صالح الضويان، مشعل بن عبدالله بن محيميد الروسه الشراري، مشعل بن فهد بن عيد النفيعي العتيبي، مشعل بن محمد بن ظاهر الحليسي الشراري، مشہور بن مهدي بن نزال العزام الشراري، مصطفى بن علي بن حسن الجويريد، مصعب بن ابراهيم بن عبدالرحمن بيكلي، مطلق بن عامش بن غازي التومي الشمري، معاذ بن مشاري بن عبدالرحمن الصبيحي، معتز بن عبدالهادي بن شرف الدين ال الهادي، معتز بن محمد بن عبيد غوجه آل زمانان، مفضي بن بنيه بن جايز الضبعاني الشراري، مناور بن منور بن عوض السحيمي، منصور بن عايش بن عايد الجعفري العنزي، مهند بن حسن بن يحيى قاصر، مؤيد بن يوسف بن عبدالله الحاجي.