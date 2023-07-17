صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء

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صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوفى دماغيًّا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم محمد السادة، أحمد عبدالله صيرم، أحمد يحي خبراني ، أحمد كمال الحربي، أرجوان بادي البيشي ، أسماء محمد الحكيم ، بجاد شجاع البقمي ، بدر أحمد الحربي ، تركي عبدالعزيز الحيزان ، حسن جابر الأسمري ، حسين طواشي أزيبي ، خالد أحمد الزهراني ، خالد محمد الغريبي ، رابعة منصور آل سليم ، ريم بادي الرشيدي ، ريم محمد الزايدي ، زرعة فرحان الفيفي ، سارة عبدالعزيز المهنا ، سارة عبدالواحد آل مصلط ، سارة صبيح الشراري ،سالمة محمد العمري ، سطام سرحان العنزي ، سعيد حمود الغامدي ، سلطان عبدالرحمن السلطان ، سلمان بركة العتيبي ، سهام محمد الزهراني ، شديد حمد القحطاني ، شريفة محمد الربعي ، شيخة دغمي الرشيدي ، صالح عبدالكريم الردادي ، بندر حمود الهاجري ، طرفة محمد بن معمر ، طلال محمد الشهراني ، عبدالرحمن علي القوزي ، عبدالرحمن مقبول النخلي ، عبدالعزيز محمد الرويلي ، عبدالعزيز ناصر المطيري ، عبدالفتاح حسن ضائحي ، عبدالله إبراهيم الهويمل عبدالله جاسر المطرفي ، عبدالله حمود الغامدي ، عبدالله سعد القرني ، عبدالله علي مساوي ، عبدالله مانع آل فاضل ، عبدالله مسعود العيسى ، عبدالله مناع الشمري ، عبدالمجيد عبدالله الشمري ، عبدالمنان عبدالإله الماص ، عبود مفرح آل حسن ، عقاب هذال القحطاني ، علي حمود المهري ، علي كرامة الصيعري ، علي يحي حدادي ، عماد نافع العنزي ، عهود خاتم السلمي ، غالية عطاالله العتيبي ، فارس محمد الدغيفق ، فاطمة أحمد عسيري ، فاطمة علي الهيلي ، فاهد محمد العماري ، فايز سعيد الشهراني ، فايزة علي الشباني ، فهد إبراهيم المنصور ، فهد أحمد الحربي ، فهد خالد عجيبان ، فهد سلطان باخطيب ، فهد محسن النومسي ، عبدالإله جاسم الحاجي ، فوزية علي الشهري ، فيصل صالح كيالة ، مازن محمد عسيري ، محسن علي آل شرمة ، محمد أحمد كيلاني ، محمد جابر عسيري ، محمد بن جزاء العتيبي ، محمد حجي الرشيدي ، محمد سعد الصياحي ، محمد عبدرب الرسول الماجد ، محمد علي عسيري ، محمد فهد الدوسري ، محمد مرشد الجملي ، محمد يحي النجعي ، مريم سعد الغامدي ، مسفر عمر الغامدي ، مسلط مشعل البقمي ، مطلق طلع المطيري ، منيف سعد الشمري ، نادية عبدالله مشيني ، ناصر هزاع العتيبي ، نبيه موسى الشفيفي ، نورة وصل العتيبي ، نوفة عبدالله الذيبات ، هادي سعيد اليامي ، هديل حسين النعمان ، هند حمد الدوسري ، هنوف سعد البلوي ، هيلة أحمد المالكي ، وسام وليد هزازي ، وضحة راشد الهاجري ، يوسف الحميدي الجيزاني.