“صراع الكلاسيكو”.. خطة نونو سانتو لهزيمة الهلال والوصول إلى النهائي

يبدو أن مدرب الاتحاد نونو سانتو لديه خطة “مفاجئة”، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم الأول بنادي النصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث يواجه مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الاتحاد، وذلك يأتي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويُشارك لأول مرة في التاريخ، 4 أندية؛ في السوبر السعودي، حيث يقام من ثلاث مباريات، وهم مباراتي نصف النهائي والنهائي، حيث يتواجد في البطولة كلًا من: “الهلال والفيحاء، ونادي النصر والاتحاد”.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “الرياضية” أن سانتو ركز قبل مباراة السوبر كلاسيكو على “ضربات الجزاء” في دورات الاتحاد التدريبية الأخيرة، كما أن المدرب البرتغالي درب نجم الاتحاد على اتخاذ العقوبات “بشكل مكثف”.

ووفقًا للوائح الجديدة ، فإن مباراة كأس السوبر السعودي ليس لها مباريات فاصلة وانتهى الوقت المحدد بـ “التعادل”؛ وهذا يعني اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، “إنقاذ” ركلات الترجيح هو أحد مواهب حارس مرمى الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي.

وبرع في وجود أكثر من لاعب في فريقه بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله والثنائي البرازيلي رومارينيو وإيجور كورونادو، مما زاد من فرصه في الفوز والتأهل للنهائي.

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