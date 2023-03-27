صرف نحو مليون عقار طبي وعلاجي بمستشفى بريدة المركزي عام 2022م

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كشف تجمع القصيم الصحي أن صيدلية مستشفى بريدة المركزي خلال العام الماضي 2022م تعاملت مع ما يزيد عن تسعمائة ألف وصفة طبية وعلاجية، ليبلغ إجمالي عدد الأدوية والعقاقير الطبية المصروفة لها نحو مليون دواء.

وقال التجمع إن الإحصائية السنوية للمستشفى أظهرت أن مجموع الوصفات الطبية التي تم صرف أدوية لها بلغت 908701 وصفة، فيما بلغ عدد التدخلات الصيدلانية المنفذة للفترة ذاتها 2786 تدخلاُ، بمتوسط انتظار للمراجعين يتراوح ما بين أربع إلى خمس دقائق فقط.

وبين تجمع القصيم الصحي أن عدد أدوية الأمراض النفسية الخاضعة للرقابة بلغت 58160 دواء، في حين بلغ عدد الأدوية النفسية غير الخاضعة للرقابة 2890 دواء، لافتا إلى أن غرفة المحاليل الوريدية صرفت 317 محلولا دوائيا، فيما بلغ عدد الأدوية المركزية المصروفة أكثر من ألف دواء، ليبلغ بذلك مجموع الأدوية والمحاليل الوريدية التي تم صرفها من قبل مستشفى بريدة المركزي لعموم المستفيدين من المرض والمراجعين خلال لعام المنصرم 972537 دواءً.