صرف “11 مليار” بأسبوع.. و844 مليون لـ”التعليم”

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أنفق المستهلكون في المملكة 884 مليون ريال على التعليم عبر نقاط البيع، وذلك من خلال 222 ألف عملية، في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس.

وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن عمليات نقاط البيع أنفقت 11.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها، عبر 166 مليون عملية، بينها 602.7 مليون ريال في الملابس والأحذية، و309 ملايين ريال في مواد التشييد والبناء، و220.5 مليون في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و713.9 مليون ريال على محطات الوقود.

وبلغت قيمة نقاط البيع في الصحة 666.4 مليون ريال، و241.6 مليون ريال في الأثاث، فيما بلغت قيمة العمليات في الفنادق 222.7 مليون ريال، و105.1 مليون ريال في المنافع العامة، و171.3 مليون ريال في المجوهرات، و1.1 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة.

كما أنفق المستهلكون 310.3 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.5 مليار في المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و86.6 مليون ريال في الاتصالات، و660.4 مليون ريال في النقل، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.7 مليار ريال.

وعلى مستوى مناطق المملكة، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 3.8 مليار ريال، و433.1 مليون في مكة المكرمة، و420.8 مليون ريال بالمدينة المنورة، و203.2 مليون ريال في تبوك، و166.3 مليون ريال في حائل، و166.3 مليون ريال في أبها، و269.3 مليون ريال في بريدة، و343.8 مليون ريال في الخبر، و583.9 مليون ريال في الدمام، و1.6 مليار في جدة، فيما بلغت قيمة نقاط البيع في المدن الأخرى 3.2 مليار ريال.