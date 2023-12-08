“صعود” أسعار النفط

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صعدت أسعار النفط ،اليوم (الجمعة)، بعد أن دعت المملكة وروسيا المزيد من أعضاء “أوبك ” للانضمام لاتفاق خفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بما يعادل 1.7% إلى 75.34 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6% إلى 70.45 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد هبطا إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو الماضي في الجلسة الماضية، في مؤشر على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تشهد فائضاً في المعروض.

ودعت المملكة وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، أمس (الخميس) جميع أعضاء أوبك إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، وقالتا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي وذلك بعد أيام فقط من اجتماع صعب للتحالف.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك ، على تخفيضات إنتاج تبلغ مجتمعة 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل.