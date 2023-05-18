صفة صلاة العِشاء خلف إمام يصلي المغرب.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح (فيديو)

قال الشيخ عبدالله المنيع خلال حديثه في برنامج “فتاوى” الذي يتم عرضه على قناة السعودية إن المسافر إذا حضر المسجد خلال سفره وأراد أن يصلى العشاء خلف إمام يصلي فريضة المغرب، وجب عليه أن يتم صلاته لأن الإمام سيصلي ثلاث ركعات.

وأضاف أنه إذا سلم الإمام في الركعة الثالثة من المغرب وجب على المؤتم المسافر أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة إتماما لصلاته، لأنه يصلي العشاء وهي معلومة أنها أربع ركعات.

وأوضح أنه لا يجوز له أن يصلي ركعتين ويسلم من نفسه لأنه دخل في الصلاة خلف الإمام فوجب عليه أن يتبع الإمام حتى يخرج من الصلاة ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالرابعة، أما إذا كان منفردا وهو على سفر ففي هذه الحالة يأخذ بالرخصة ويقصر في صلاته.