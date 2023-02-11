‏صفر مئوية.. عرعر وطريف تسجّلان أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.

درجة الحرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن ‏ عرعر وطريف تسجّلان أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة عند صفر درجة حرارة، فيما سجلت القريات 3 درجات مئوية ، وسكاكا 4 درجات مئوية ، ورفحاء وحفر الباطن 5 درجات مئوية و الصمان 6 درجات مئوية.

أتربة وغبار

وتوقع المركز أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرة, والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: