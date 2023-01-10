صفقات معلنة ومزادات في مهرجان الإبل بأكثر من 380 مليون ريال

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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة مبيعات بأكثر 380 مليون ما بين صفقات معلنة تمثلت في شراء عدد من الفرديات ومزادات الشداد وسوق الإبل في النسخة السابعة.

وأبرم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة صفقتين شراء معلنتين على أرض المهرجان بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال سعودي، تمثلت الأولى في شراء 12 فردية بنحو 120 مليونًا، كما أبرمت صفقة أخرى بأكثر من 80 مليونًا لشراء 17 فردية من الدق النخبوي.

وصدّرت مزادات أسواق الإبل أكثر من 8 آلاف متن وصلت قيمتها لنحو 100 مليون، وكانت الوضح والصفر الأكثر طلبًا, فيما وصلت قيمة مزاد شداد ندر الصفر في المهرجان بنسخته السابعة لنحو 80 مليون ريال، وسط احتدام المنافسات بين المتصدّر والوصيف، مسجلةً مبالغ مليونية يومية في المزاد العلني بمنصة همة طويق.