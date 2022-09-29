صفقة القرن.. الهلال يقترب من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قال فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال،إن إدارة الفريق تقدمت بعرض رسمي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إيقاف القيد تسبب في منع استكمال المفاوضات.

الهلال يقترب من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات حول التفاوض مسئولي الهلال مع كريستيانو رونالدو من اجل اللعب مع الفريق في الموسم المقبل بعد ارتفاع إيقاف القيد عن الفريق.

ووفقًا صحيفة “Don Balon” الإسبانية، فإن مسئولي الهلال دخلوا في مفاوضات جادة مع أسطورة كرة القدم البرتغالية، وضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم المقبل، وذلك بعد رفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.

الهلال لديه الحظوظ الكبيرة لإقناع كريستيانو

وتابعت: أن زعيم آسيا لديه العديد من الحظوظ الكبيرة في الوقت الحالي للظفر بخدمات كريستيانو رونالدو باللعب داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتشهد الفترة الحالية حالة من التوتر بين كريستيانو رونالدو والمدير الفني لمانشستر يونايتد الهولندي تين هاغ، بسب الخلافات الراهنة بين الطرفين.

سبب فشل الهلال لكريستيانو رونالدو

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مسئولي نادي الهلال تقدموا بعرض بلف قيمته 300 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عامين.

وفشل الهلال في إبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب قرار مركز التحكيم الرياضي بإيقاف القيد عن الهلال لمدة فترتين بسبب أزمة محمد كنو.

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