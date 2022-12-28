صفقة القرن.. هل ينضم مبابي إلى صفوف برشلونة؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى تتعلق برغبة برشلونة في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وجدد مبابي عقده في حديقة الأمراء، خلال الصيف الماضي، على الرغم من رغبة ريال مدريد الكبرى في استقدامه لسانتياغو برنابيو.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: برشلونة يرغب في استغلال حالة مبابي الحالية، وأنه لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وتحديدا أمام زميله في باريس ليونيل ميسي، والتي يمكن أن تكون حاسمة في استراتيجية البرسا، خاصة بعد الاتفاق مع والد ميسي، على تجديد عقد البرغوث لموسم آخر.

وأضافت: قرار سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، بالسخرية من المهاجم الفرنسي، جعل مبابي يستشيط غضبا، وما عزز ذلك، هو الاهتمام المحلوظ بميسي في مونديال قطر على حسابه.

وأردفت: “على الرغم من أن ريال مدريد كان الوجهة المفضلة للاعب، لكن برشلونة دخل على الطريق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الميرنغي بأن مبابي (توقيع غير محتمل)، وتحديدا بعدما تراجع عن اتفاقه مع فلورنتينو بيريز بالموسم الماضي، وتجديد عقده مع باريس”.

وأشارت: مبابي نفسه قرر أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، خاصة بعد الهجوم المدريدي الكبير عليه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت: كل شيء محسوب في مسيرة مبابي، حيث يعلم جيدا أن المستقبل بالكامل له في البرسا، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ 34 عاما.

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