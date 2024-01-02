صقارات سعوديات مشاركات بكأس العلا للصقور يتحدثن بلغة الفخر : ‏”الصقارة موروث أجدادنا “

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انطلقت الأحد منافسات المسار الثاني لكأس العلا للصقور 2023 ؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا حتى 5 يناير المقبل في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا.

وجاءت الانطلاقة من خلال إقامة 13 شوطاً من إجمالي 48 شوطاً ستقام على مدار أربع أيام بمجموعة جوائز 28.860 مليون ريال.

وخصصت منافسات الشوط الأول لفئة حر فرخ إنتاج محلي محترفين محليين، بينما بدأ في هذا المسار أول ظهور للمحترفين الدوليين من خلال الشوط الثاني حر فرخ قرناس محترفين دوليين، وتتواصل منافسات المسار الثاني الأثنين من خلال إقامة 13 شوط بمشاركة المُلاك والمحترفين محليين ودوليين.