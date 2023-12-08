صقارون دوليون: مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ملتقى اجتماعي ثقافي واقتصادي

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أكد صقارون دوليون أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يمثِّل ملتقىً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ، يجتمع فيه الصقارون من جميع أنحاء العالم للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب.

وينظم نادي الصقور السعودي، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 أكبر تجمع للصقور حول العالم بشهادة موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 ديسمبر الحالي.

وأوضح القطري عبدالله عامر الكعبي، صاحب المركزين الثاني والخامس في شوط كأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس ملاك دوليين، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مناسبة مميزة لالتقاء الصقارين الخليجيين من أجل التعارف والتواصل.

وبين الكعبي أن السُّمعة الكبيرة التي اكتسبها المهرجان دفعته للمشاركة، مبدياً سعادته بالحضور في هذا الحدث المميز؛ الذي يعد مفخرة لكل الخليجيين، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على جمال التنظيم وحفاوة الاستقبال.

من جانبه، أشار الصقار البحريني وافي مجبل الكواري، إلى أنهم موجودون في مهرجان الملك عبدالعزيز منذ نسخته الأولى، حيث لاحظ التطور الكبير الذي يسير عليه المهرجان، وقال “أشارك منذ النسخة الأولى في هذا الحدث المهم، وفي كل عام يقدم نادي الصقور السعودي إضافة لهذا الحدث حتى بات من أهم سباقات الصقور في العالم”.

وأفاد أن المهرجان يمثل ملتقىً مهماً للصقارين؛ حيث يحرص جميع الصقارين الخليجيين للحضور فيه، مما يمنح مساحة كبيرة للالتقاء والتواصل، حيث نتبادل المعرفة والحديث حول هذا الموروث الغالي على الجميع.

وأوضح الكواري أنه نجح في تحقيق المركز الأول في شوط شاهين فرخ مُلاك دوليين، كما حقق المركز الثاني في شوط شاهين قرناس للمحترفين، مشيراً إلى أن المنافسة تبدو قوية في هذا العام، كما أن هنالك زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة عن الأعوام الماضية.